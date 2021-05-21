Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в китайской провинции Цинхай на западе страны, сообщает сейсмологический центр КНР.

Подземные толчки были зафиксированы в Голог-Тибетском автономном округе в 02:04 субботы по местному времени (21:04 пятницы по Москве). Эпицентр землетрясения располагался на глубине 17 километров.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, очаг находился на глубине 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

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ФОТО: pixabay.com
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