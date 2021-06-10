Во время стрельбы по военной базе в США никто не пострадал
9 июня 202123:58
В результате стрельбы около военной базы в Сан-Антонио в американском Техасе никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что военным предстоит изучить следы от пуль на одном из зданий базы. Подполковник Брайан Лавлесс рассказал об этом в ходе пресс-конференции, посвященной происшествию.
Ранее НСН передавала, что в Техасе неизвестный открыл стрельбу по территории военной базы «Лаклэнд». На объекте объявлена команда «в укрытие».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru