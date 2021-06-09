В США неизвестный открыл стрельбу на военной базе

Авиасообщение между Россией и Турцией может возобновиться в июле – РСТ Минздрав Турции заявил о существенном снижении заболеваемости коронавирусом В России отмечен существенный рост показателей заболеваемости COVID Власти Москвы не собираются вводить новый локдаун, но призывают сократить социальные контакты