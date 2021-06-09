В США неизвестный открыл стрельбу на военной базе

В Техасе на военной базе неизвестный открыл стрельбу. Как сообщает твиттер-акаунт военной базы «Лаклэнд» в Сан-Антонио, на объекте объявлена команда «в укрытие».

Вскоре появилась информация, что стрелок скрылся. Все окрестные жители получили предупреждение, что выходить из домов не стоит.

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ФОТО: Военная база «Лаклэнд»
ТЕГИ:Стрельба
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