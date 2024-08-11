Во время беспорядков в Северной Ирландии пострадали 10 полицейских

Беспорядки произошли на улице Нейлорс-Роу. Причиной инцидента стали противоречия между местными католиками и протестантами.

Накануне в столице Северной Ирландии Белфасте произошли столкновения демонстрантов с полицией на фоне антимигрантских погромов. Протестующие подожгли несколько кафе и магазинов.

Посольство России в Лондоне 7 августа рекомендовало россиянам избегать скоплений людей из-за беспорядков в разных частях страны, отмечает «Радиоточка НСН».

