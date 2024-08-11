Премьер Великобритании отменил отпуск из-за охвативших страну беспорядков
Глава правительства Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск из-за продолжающихся в стране беспорядков, сообщает телеканал Sky News.
С начала протестов против мигрантов власти задержали 779 человек, а 359 протестующим предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.
В стране акции протеста продолжаются более 10 дней на фоне массового убийства детей в Саутпорте, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана напал с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое несовершеннолетних получили ранения.
Стармер назвал беспорядки бандитизмом и отметил, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Белгородской области за сутки произошло 39 обстрелов и 46 атак БПЛА
- Премьер Великобритании отменил отпуск из-за охвативших страну беспорядков
- СМИ: Зеленский не спасет Украину от поражения атакой на Курскую область
- В Воронежской области уничтожили более десяти беспилотников
- «Хезболлах» провела боевые операции против армии Израиля
- В Курске жителей поврежденного украинской ракетой дома перевезут в ПВР
- Лукашенко рассказал, чем займется после ухода со своего поста
- СМИ: Спецназ Украины атаковал армию Мали
- В Липецкой области продолжают обезвреживать обломки беспилотников
- В Белоруссии не исключили разрыв дипотношений с Украиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru