Премьер Великобритании отменил отпуск из-за охвативших страну беспорядков

Глава правительства Великобритании Кир Стармер отменил свой отпуск из-за продолжающихся в стране беспорядков, сообщает телеканал Sky News.

Британский премьер: Участники беспорядков пожалеют о своих действиях

С начала протестов против мигрантов власти задержали 779 человек, а 359 протестующим предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

В стране акции протеста продолжаются более 10 дней на фоне массового убийства детей в Саутпорте, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана напал с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое несовершеннолетних получили ранения.

Стармер назвал беспорядки бандитизмом и отметил, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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