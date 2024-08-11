Премьер Великобритании отменил отпуск из-за охвативших страну беспорядков

С начала протестов против мигрантов власти задержали 779 человек, а 359 протестующим предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

В стране акции протеста продолжаются более 10 дней на фоне массового убийства детей в Саутпорте, где 29 июля 17-летний Аксель Рудакубана напал с ножом на участниц детского танцевального мастер-класса. Погибли три девочки, еще восемь детей и двое несовершеннолетних получили ранения.

Стармер назвал беспорядки бандитизмом и отметил, что участники беспорядков пожалеют о своих действиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

