Во Вьетнаме 10 человек пропали без вести при крушении перевозившего уголь судна
В прибрежной зоне вьетнамского порта Вунганг потерпело крушение судно Cong Thanh, перевозившее 4,9 тонные угля из вьетнамской провинции Куангнинь в провинцию Куангбинь, передает издание VnExpress.
В результате инцидента 10 человек пропали без вести. Известно, что одного члена экипажа удалось найти.
При приближении к порту экипаж судна подал сигнал бедствия, связанный с поломкой двигателя. После этого члены экипажа пытались самостоятельно эвакуироваться. В районе крушения судна сейчас идут ливни, наблюдаются большие волны и сильный порывистый ветер. Все это создает трудности в проведении поисковых мероприятий.
Ранее истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польские аграрии призвали запретить ввоз российских огурцов
- Движение поездов в Белгородской области после подрыва полотна восстановлено
- Во Вьетнаме 10 человек пропали без вести при крушении перевозившего уголь судна
- Худрук РАМТ стал лауреатом «Хрустального Турандота»
- Боец РФ за время украинского плена похудел почти на 40 кг
- Гладков отправил в отставку главу Грайворонского округа Бондарева
- «Кофе Хауз» могут признать банкротом
- Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали в Чили
- СМИ: ФСИН отказала «битцевскому маньяку» Пичушкину в переводе в другую колонию
- За ночь над российскими регионами было уничтожено 96 дронов ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru