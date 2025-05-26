Во Вьетнаме 10 человек пропали без вести при крушении перевозившего уголь судна

В прибрежной зоне вьетнамского порта Вунганг потерпело крушение судно Cong Thanh, перевозившее 4,9 тонные угля из вьетнамской провинции Куангнинь в провинцию Куангбинь, передает издание VnExpress.

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В результате инцидента 10 человек пропали без вести. Известно, что одного члена экипажа удалось найти.

При приближении к порту экипаж судна подал сигнал бедствия, связанный с поломкой двигателя. После этого члены экипажа пытались самостоятельно эвакуироваться. В районе крушения судна сейчас идут ливни, наблюдаются большие волны и сильный порывистый ветер. Все это создает трудности в проведении поисковых мероприятий.

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