Во Вьетнаме 10 человек пропали без вести при крушении перевозившего уголь судна

В результате инцидента 10 человек пропали без вести. Известно, что одного члена экипажа удалось найти.

При приближении к порту экипаж судна подал сигнал бедствия, связанный с поломкой двигателя. После этого члены экипажа пытались самостоятельно эвакуироваться. В районе крушения судна сейчас идут ливни, наблюдаются большие волны и сильный порывистый ветер. Все это создает трудности в проведении поисковых мероприятий.

Ранее истребитель F-35 потерпел крушение на Аляске, напоминает «Свободная пресса».

