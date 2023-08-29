ООН раскритиковала власти Франции за запрет ношения абайи в школах

Комментируя решение французских властей запретить ношение абайи в школах она отметила, что это, в том числе, общественная безопасность, общественный порядок, здоровье или нравственность населения.

«В соответствии с международным правом в области прав человека, меры, принимаемые во имя общественного порядка, должны быть уместными, необходимыми и соразмерными», - указала Уртадо.

Она добавила, что пока ООН не в состоянии должным образом оценить решение французских властей, так как не ясны конкретные планы и способы из реализации.

Ранее министр образования Франции Габриель Атталь заявил, что с 1 сентября в школах страны будет запрещено ношение абайи, так как одежда ученика не должна указывать на его религию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

