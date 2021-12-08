Во Франции заявили о сохранении террористической угрозы в стране
В министерстве внутренних дел Франции заявили о сохранении террористической угрозы в стране после задержания двух человек, планировавших нападение в декабрьские праздники. Об этом сообщает ТАСС.
По словам главы МВД страны Жеральд Дарманен, сотрудники спецслужб и полиции не теряют бдительности.
Двое задержанных, по данным спецслужб, планировали нападения на людей в ТЦ, университетах и людных местах во время рождественских каникул. При обыске их жилья были найдены материалы с пропагандой ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).
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