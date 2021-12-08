Французы напомнили Макрону, как Крым стал украинским

«Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», — напомнил пользователь caouec001.

«Сначала пусть заставят выполнять Минские соглашения!» — написал Puka Runa.

Другие комментаторы призвали Макрона «подумать о суверенитете Парижа», высказать «симпатии по поводу страданий Донбасса», а также прекратить «вмешиваться в дела других стран».

Президент США Джо Байден в ходе вчерашнего разговора в видеоформате с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае «нападения» на Украину.

Президенты России и США не будут обсуждать домыслы СМИ о возможных санкциях и российском «вторжении» на Украину, но постараются приблизить деэскалацию конфликта, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.

