Французы напомнили Макрону, как Крым стал украинским
Читатели Le Figaro напомнили французскому президенту Эммануэлю Макрону, как Крым оказался в составе Украины.
Комментарии последовали после того, как Елисейский дворец опубликовал заявление, в котором говорится, что ввиду «роста напряженности между Россией и Украиной» лидеры пяти стран - Германии, США, Франции, Италии и Великобритании – призывают Москву уважать суверенитет Киева.
«Крым был присоединен к Украине Хрущевым в 1954 году. А до этого он был русским», — напомнил пользователь caouec001.
«Сначала пусть заставят выполнять Минские соглашения!» — написал Puka Runa.
Другие комментаторы призвали Макрона «подумать о суверенитете Парижа», высказать «симпатии по поводу страданий Донбасса», а также прекратить «вмешиваться в дела других стран».
Президент США Джо Байден в ходе вчерашнего разговора в видеоформате с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил о введении жестких экономических санкций в случае «нападения» на Украину.
Президенты России и США не будут обсуждать домыслы СМИ о возможных санкциях и российском «вторжении» на Украину, но постараются приблизить деэскалацию конфликта, рассказал ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» немецкий политолог Александр Рар.
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