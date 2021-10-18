Во Франции заявили о «русском кроте» в Минобороны

При этом никаких доказательств этого он не привёл. Также он не рассказал о задаче предполагаемого шпиона. По словам Бажоле, когда он был руководителем службы внешней разведки Франции, то довёл эту информацию до сведения властей.

«Потому что в предыдущие годы мы говорили, что всё это закончилось. После окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет», — сказал бывший директор. Однако, по его словам, шпионская деятельность не прекратилась.

Ранее Варшава объявила о задержании подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации.

