Во Франции заявили о «русском кроте» в Минобороны

В 2017 году в военное ведомство Франции якобы внедрился «русский крот», заявил телеканалу France 5 экс-директор Главного управления внешней безопасности страны Бернар Бажоле.

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При этом никаких доказательств этого он не привёл. Также он не рассказал о задаче предполагаемого шпиона. По словам Бажоле, когда он был руководителем службы внешней разведки Франции, то довёл эту информацию до сведения властей.

«Потому что в предыдущие годы мы говорили, что всё это закончилось. После окончания холодной войны нам больше не нужно тратить время на борьбу со шпионами, которых больше нет», — сказал бывший директор. Однако, по его словам, шпионская деятельность не прекратилась.

Ранее Варшава объявила о задержании подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу Российской Федерации.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ШпионФранция
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