Он указал на резкие перемены в СМИ об Украине, которые начали осознавать, что для Киева все кончено, и его пути с США расходятся. Как напомнил политик, об этом он говорил еще полтора года назад, однако подвергся критике.

Ранее Филиппо заявил, что американские власти решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

