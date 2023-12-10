Во Франции заявили, что США откажутся от Украины и сожгут ее дотла
10 декабря 202301:01
Американские власти намерены отказаться от Украины и сжечь ее дотла, сообщил в соцсети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он указал на резкие перемены в СМИ об Украине, которые начали осознавать, что для Киева все кончено, и его пути с США расходятся. Как напомнил политик, об этом он говорил еще полтора года назад, однако подвергся критике.
Ранее Филиппо заявил, что американские власти решили, что пришло время обвинить в неудаче свою марионетку — президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru