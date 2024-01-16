По его словам, это необходимо, чтобы навести страх среди народа Германии, избежав тем самым социального взрыва. Как считает депутат, беспорядки начнутся в феврале текущего года и достигнут пика в 2025 году. «Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!», — указал политик.

Ранее стало известно, что Министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

