Во Франции заявили, что Германии нужна война с Россией как отвлекающий маневр
ФРГ нуждается в начале военных действий против России, сообщил в социальной сети X лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
По его словам, это необходимо, чтобы навести страх среди народа Германии, избежав тем самым социального взрыва. Как считает депутат, беспорядки начнутся в феврале текущего года и достигнут пика в 2025 году. «Очевидно, это связано со взрывными социальными волнениями в Германии и во все большем числе стран!», — указал политик.
Ранее стало известно, что Министерство обороны ФРГ разрабатывает план действий на случай нападения России после победы над Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru