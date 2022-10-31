Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе
Президент США Джо Байден нанес смертельный удар по экономике Европы, спровоцировав конфликт на Украине, заявил французский политик Флориан Филиппо, передает РИА Новости.
Так, например, по его словам, из-за роста цен на энергоносители производство автомобилей в Европе сократится на 40% в ближайшие два года.
При этом главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен он назвал «сообщницей» США.
Промышленники Германии боятся потерять нужные объемы российского газа из-за потолка цен, но правительство страны настроено принимать политические решения, даже если это наносит ущерб экономике, заявил ранее политолог, бывший советник правительства ФРГ Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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