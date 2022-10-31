Во Франции заявили, что Байден нанес убийственный удар по Европе

Путин сообщил о согласовании совместного заявления по Карабаху РФ приостанавливает движение судов по черноморскому коридору безопасности Власти Херсонской области расширили зону эвакуации на 15 км от Днепра Разработан алгоритм применения законов о занятости населения на территориях ДНР И ЛНР Олег Тиньков отказался от российского гражданства