СМИ: Шольц и Макрон готовы ответить на закон США о снижении инфляции
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц хотят провести переговоры с США о недобросовестной конкуренции и готовы в случае необходимости принять ответные меры. Об этом пишет Politico.
Издание отмечает, что лидеры двух европейских стран недовольны «нечестной конкуренцией со стороны США», пишет РИА ФАН. Позиции политиков объединила потенциальная необходимость для Европы «нанести ответный удар», отмечает RT.
Как пишет газета, Шольц и Макрон обсуждали общие проблемы двух стран на переговорах в Париже в среду и пришли к выводу, что планы Вашингтона по поощряющим перенос производства в США госсубсидиям влияют на рынок. Президент Франции и канцлер ФРГ согласились, что Европа не может оставаться безучастной, если Соединенные Штаты будут продвигать в нынешней форме свой Акт о снижении инфляции. Документ предполагает снижение налогов и энергетические льготы для компаний, которые инвестируют на территории США.
По мнению авторов Politico, если Вашингтон не прислушается к требованиям Евросоюза, это может привести к новой торговой войне.
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