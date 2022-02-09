Во Франции загорелась фабрика денег
9 февраля 202216:41
Фабрика по производству денег, принадлежащая Банку Франции, горит в городе Шамальер. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за пожара пострадали 24 человека. Сгорели ли деньги пока не уточняется.
На место пожара уже прибыли пожарные. Причина возгорания не сообщается.
Осенью на юге Франции пожар произошел на металлургическом заводе. Тогда на производстве вспыхнул резервуар с кислотой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru