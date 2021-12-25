Во Франции зафиксирован рекордное число заражений COVID за пандемию
25 декабря 202100:20
Во Франции вторые сутки подряд обновляется рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на национальное телевидение.
За минувшие сутки было выявлено более 94,1 тысячи заражений. Этот показатель является самым высоким в стране с начала пандемии.
Сутками ранее в стране было выявлено 91,6 тыс. случаев. В то же время во Франции установлен рекорд по количеству проведенных тестов - 1,55 млн.
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10,3 млн+24 703 / сут.
Умерли
302 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
9,2 млн+41 213 / сут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru