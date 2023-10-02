Во Франции зафиксировали рекордную для октября жару
Метеорологи зафиксировали во Франции рекордно высокую температуру для октября, передает телеканал BFMTV.
По данным синоптиков, столбик термометра в департаменте Ланды поднялся до 35,9 градуса Цельсия. Побит рекорд 1988 года, когда на Корсике зафиксировали 35 градусов тепла в октябре.
Также аномальная жара зафиксирована в Бордо, Тулузе, Пуатье и ряде других городов.
Национальная метеослужба Meteo France ранее сообщила о небывало теплом сентябре. Средняя температура составила 21,5 градуса - это на 3,5 градуса выше нормы.
По данным Agence France-Press, температура поверхности Мирового океана в августе побила рекорд, достигнув 20,96 градуса, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru