Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки

Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщает Интерфакс.

Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 8,9 тысяч заражений. Также в стране растет число госпитализаций в последние шесть дней - на текущий момент в больницу с коронавирусом доставлены 4,6 тыс. пациентов.

Также прирост по суточным заражениям наблюдается в Италии. За минувшие сутки здесь было зарегистрировано 1733 новых случаев коронавируса, что стало рекордом со 2 мая.

В Испании также отметили рост заражений. Здесь за сутки заразились более 10 тыс. человек, пишет агентство.

