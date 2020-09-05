Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что за прошедшие сутки было зарегистрировано 8,9 тысяч заражений. Также в стране растет число госпитализаций в последние шесть дней - на текущий момент в больницу с коронавирусом доставлены 4,6 тыс. пациентов.
Также прирост по суточным заражениям наблюдается в Италии. За минувшие сутки здесь было зарегистрировано 1733 новых случаев коронавируса, что стало рекордом со 2 мая.
В Испании также отметили рост заражений. Здесь за сутки заразились более 10 тыс. человек, пишет агентство.
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1,0 млн+5 110 / сут.
Умерли
17 649+121 / сут.
Выздоровели
833 тыс.+5 812 / сут.
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