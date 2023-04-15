В Париже задержали более 100 протестующих против пенсионной реформы
Полиция Франции задержала 112 человек на акциях протеста против пенсионной реформы. Данные приводит телеканал BFMTV со ссылкой на правоохранительные органы Парижа.
«Как сообщила префектура полиции, 112 человек были задержаны в Париже в пятницу вечером», - говорится в сообщении.
Префект полиции Лоран Нуньес сообщил, что протестующие подожгли 30 мусорных баков.
После ухода с площади перед мэрией Парижа демонстранты устроили спонтанную манифестацию. Правоохранители применили против них слезоточивый газ.
Конституционный совет Франции 14 апреля признал законным повышение пенсионного возраста до 64 лет. Теперь документ предстоит одобрить президенту Эммануэлю Макрону.
Протестующие против реформы ворвались в штаб-квартиру Louis Vuitton. Они зажгли фаеры и призвали Макрона уйти в отставку, сообщает «Радиоточка НСН».
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