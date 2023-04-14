Макрона призвали не подписывать закон о пенсионной реформе

Глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине заявила, что главе государства необходимо прислушаться к мнению народа и проявить мудрость. По ее мнению, документ нужно вернуть в Национальное собрание.

Бине предупредила Макрона о последствиях в случае подписания закона. Она сообщила, что профсоюзы готовы отказаться от встречи и переговоров с президентом.

Конституционный совет Франции 14 апреля признал законным повышение пенсионного возраста до 64 лет. В стране начались стихийные демонстрации, пишет «Радиоточка НСН».

