Макрона призвали не подписывать закон о пенсионной реформе
Профсоюзы Франции призвали президента Эммануэля Макрона отказаться от подписания закона о пенсионной реформе, передает РИА Новости.
Глава профсоюза «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) Софи Бине заявила, что главе государства необходимо прислушаться к мнению народа и проявить мудрость. По ее мнению, документ нужно вернуть в Национальное собрание.
Бине предупредила Макрона о последствиях в случае подписания закона. Она сообщила, что профсоюзы готовы отказаться от встречи и переговоров с президентом.
Конституционный совет Франции 14 апреля признал законным повышение пенсионного возраста до 64 лет. В стране начались стихийные демонстрации, пишет «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru