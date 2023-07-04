Во Франции задержали 3,6 тысячи человек в ходе беспорядков

Среди задержанных более 1,1 тысячи несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из них 480 рассмотрено по ускоренной процедуре.

«На текущий момент 380 человек были приговорены к тюремному заключению», - говорится в сообщении канала.

Погромы начались после убийства сотрудниками полиции 17-летнего подростка алжирского происхождения в пригороде Парижа.

В ходе беспорядков разграблено 200 магазинов. Пострадали 300 отделений банков, передает «Радиоточка НСН».

