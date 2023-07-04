Во Франции задержали 3,6 тысячи человек в ходе беспорядков
За последние шесть дней во Франции задержали 3625 участников беспорядков. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Министерство юстиции республики.
Среди задержанных более 1,1 тысячи несовершеннолетних. 990 дел передали в суд, из них 480 рассмотрено по ускоренной процедуре.
«На текущий момент 380 человек были приговорены к тюремному заключению», - говорится в сообщении канала.
Погромы начались после убийства сотрудниками полиции 17-летнего подростка алжирского происхождения в пригороде Парижа.
В ходе беспорядков разграблено 200 магазинов. Пострадали 300 отделений банков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru