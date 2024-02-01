Во Франции вслед за фермерами вышли на забастовки учителя

В профсоюзе преподавателей начальной школы FSU-SNUipp, в стачках примут участие около 40% учителей начальных школ. Ожидается, что в Париже эта цифра составит 65%.

Преподаватели коллежей и лицеев также участвуют в забастовках - их, по оценкам специалистов, выйдет на забастовки около половины учителей. По данным AFP, в Марселе число участников забастовки уже достигло более 1600 человек.

Ранее в январе парижские полицейские также вышли на протест с требованием повышения зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

