Во Франции вслед за фермерами вышли на забастовки учителя
Французские учителя устроили забастовки по всей стране с требованием пересмотреть уровень заработной платы и выразить недовольство ростом нагрузки, сообщает местный телеканал BFMTV.
В профсоюзе преподавателей начальной школы FSU-SNUipp, в стачках примут участие около 40% учителей начальных школ. Ожидается, что в Париже эта цифра составит 65%.
Преподаватели коллежей и лицеев также участвуют в забастовках - их, по оценкам специалистов, выйдет на забастовки около половины учителей. По данным AFP, в Марселе число участников забастовки уже достигло более 1600 человек.
Ранее в январе парижские полицейские также вышли на протест с требованием повышения зарплат, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru