СМИ: В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов

Профсоюз машинистов поездов Германии GDL также начал трехдневную забастовку 10 января. Междугороднее и внутригородское железнодорожное сообщение в стране почти полностью остановилось на этот период. Машинисты не могут согласовать с государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn длительность рабочего дня и размер оплаты труда.

8 января стартовала масштабная акция протеста немецких фермеров, сообщило агентство Reuters. Протестующие блокируют федеральные трассы по всей Германии грузовиками и тракторами. Забастовка охватила все 16 федеральных земель. Ее участники протестуют против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо в попытке сэкономить порядка полумиллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».

