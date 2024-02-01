СМИ: В аэропортах Германии из-за забастовки отменены сотни рейсов
Сотрудники служб безопасности крупных аэропортов Германии начали забастовку, которая уже привела к отмене сотен рейсов, сообщает Associated Press.
Профсоюз требует повышения зарплаты для всех сотрудников и введения бонусов за сверхурочную работу с первого дополнительного часа, договоренности по этому вопросу не были достигнуты.
Профсоюз машинистов поездов Германии GDL также начал трехдневную забастовку 10 января. Междугороднее и внутригородское железнодорожное сообщение в стране почти полностью остановилось на этот период. Машинисты не могут согласовать с государственным железнодорожным оператором Deutsche Bahn длительность рабочего дня и размер оплаты труда.
8 января стартовала масштабная акция протеста немецких фермеров, сообщило агентство Reuters. Протестующие блокируют федеральные трассы по всей Германии грузовиками и тракторами. Забастовка охватила все 16 федеральных земель. Ее участники протестуют против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на дизельное топливо в попытке сэкономить порядка полумиллиарда евро, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru