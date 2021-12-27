Во Франции в январе ожидают рост заражений до 250 тысяч в сутки

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что вакцинацию необходимо делать даже при беременности. По его словам, «это не только возможно, это рекомендуется».

Во Франции 25 декабря установлен абсолютный рекордный показатель по заражениям с начала пандемии - свыше 101 тысячи за сутки. В стране минимальный срок ревакцинации сокращен до трех месяцев.

