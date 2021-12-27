Во Франции в январе ожидают рост заражений до 250 тысяч в сутки

Минздрав Франции спрогнозировал усиление роста заражений в стране до 250 тысяч за сутки в январе. Об этом сообщает ТАСС.

Выявлен новый симптом при заражении «омикрон»-штаммом

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что вакцинацию необходимо делать даже при беременности. По его словам, «это не только возможно, это рекомендуется».

Во Франции 25 декабря установлен абсолютный рекордный показатель по заражениям с начала пандемии - свыше 101 тысячи за сутки. В стране минимальный срок ревакцинации сокращен до трех месяцев.

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Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ФранцияКоронавирус
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