Выявлен новый симптом при заражении «омикрон»-штаммом
Сыпь на коже может указывать на заражение штаммом «омикрон». Об этом пишет Daily Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID Study, передает РИА Новости.
Отмечается, что пациенты, зараженные данным штаммом, испытывают различные кожные проявления - от зуда до простых покраснений. Кожные проявления могут оставаться на коже в течение всей болезни.
ZOE COVID Study - это приложение, где добровольцы, заразившиеся данным штаммом, писали о своей симптоматике. Среди других признаков заражения отмечены заложенность носа, сухой кашель и боль в пояснице.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru