Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека
Послы 32 стран НАТО на заседании Североатлантического совета в Брюсселе утвердили кандидатуру Марка Рютте, уходящего с поста премьера Нидерландов, на должность генсека альянса, сообщает Reuters.
Рютте ранее сообщал, что намерен уйти в отпуск на три месяца и приступить к обязанностям в должности главы альянса с 1 октября 2024 года.
При этом Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть его еще 1 октября 2022 года. Однако в марте 2022 лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, в дальнейшем мандат был продлен еще на год.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после назначения нового генсека политика НАТО в отношении России не изменится, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru