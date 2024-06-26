Послы НАТО утвердили Рютте в качестве нового генсека

Рютте ранее сообщал, что намерен уйти в отпуск на три месяца и приступить к обязанностям в должности главы альянса с 1 октября 2024 года.

При этом Йенс Столтенберг, занимающий пост генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть его еще 1 октября 2022 года. Однако в марте 2022 лидеры стран альянса приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, в дальнейшем мандат был продлен еще на год.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после назначения нового генсека политика НАТО в отношении России не изменится, передает «Радиоточка НСН».

