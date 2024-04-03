Во Франции сломался самолет Госсекретаря США Блинкена

Уточняется, что это произошло из-за поломки самолёта Boeing 737, на котором глава Госдепа прилетел в столицу Франции.

«Делегация Блинкена ехала около 300 км из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах», - говорится в сообщении.

Ранее у главы МИД Германии Анналены Бербок за три дня сломались два самолета, из-за чего она, в частности, не смогла в назначенное время прибыть в Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».