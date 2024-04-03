Во Франции сломался самолет Госсекретаря США Блинкена
Государственный секретарь США Энтони Блинкен был вынужден добираться из Франции в Бельгию на автомобиле. Об этом сообщает Bloomberg.
Уточняется, что это произошло из-за поломки самолёта Boeing 737, на котором глава Госдепа прилетел в столицу Франции.
«Делегация Блинкена ехала около 300 км из Парижа в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе на машинах», - говорится в сообщении.
Ранее у главы МИД Германии Анналены Бербок за три дня сломались два самолета, из-за чего она, в частности, не смогла в назначенное время прибыть в Саудовскую Аравию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru