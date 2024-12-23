Во Франции сформировано новое правительство под руководством Байру

23 декабря было объявлено о формировании нового правительства Франции, четвертого за этот год. Генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер сообщил, что его возглавил новый премьер-министр Франсуа Байру.

Себастьен Лекорню сохраняет пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит руководство Министерством иностранных дел. Новый министр экономики — Эрик Ломбард, который ранее возглавлял Фонд депозитов и консигнаций. Бывшая премьер-министр Элизабет Борн была назначена на пост министра образования. В правительство вошли 34 министра.