Во Франции сформировано новое правительство под руководством Байру
23 декабря было объявлено о формировании нового правительства Франции, четвертого за этот год. Генеральный секретарь канцелярии президента Алексис Колер сообщил, что его возглавил новый премьер-министр Франсуа Байру.
Себастьен Лекорню сохраняет пост министра обороны, а Жан-Ноэль Барро продолжит руководство Министерством иностранных дел. Новый министр экономики — Эрик Ломбард, который ранее возглавлял Фонд депозитов и консигнаций. Бывшая премьер-министр Элизабет Борн была назначена на пост министра образования. В правительство вошли 34 министра.
Предыдущее правительство, возглавляемое республиканцем Мишелем Барнье, было вынуждено уйти в отставку после того, как 4 декабря парламентарии, представляющие крайне левую и крайне правую оппозицию, выдвинули вотум недоверия.
Это стало первым случаем отставки кабинета министров во Франции за более чем 60 лет. Причиной кризиса стал результат парламентских выборов июля, когда ни одна политическая сила не смогла получить большинство в Нацсобрании, что привело к расколу парламента на три части. Вследствие этого правительство оказалось в зависимости от оппозиции, которая теперь угрожает вотумом недоверия и новому центристу Байру, передает «Радиоточка НСН».
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