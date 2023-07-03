Во Франции родственница застреленного полицией подростка призвала прекратить беспорядки

Во Франции бабушка застреленного сотрудником правоохранительных органов 17-летнего подростка призвала прекратить массовые беспорядки, сообщает телеканал BFM.

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По ее словам, данным вопросом должен заниматься суд. Людей, которые устраивают погромы, женщина призвала остановиться. Она указала на недопустимость того, чтобы агрессивные протестующие нападали на школы.

Ранее на севере Франции ввели комендантский час из-за беспорядков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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