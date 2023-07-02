Шольц оценил риск беспорядков в Германии после Франции
Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал вероятность того, что беспорядки во Франции перекинутся на ФРГ. О рисках глава правительства республики высказался в эфире телеканала ARD.
По его мнению, сравнивать ситуацию в Германии и Франции некорректно. Нет никаких признаков, что беспорядки повторятся в ФРГ, считает Шольц.
Протесты во Франции вспыхнули после убийства 17-летнего подростка полицейскими в пригороде Парижа. Участники беспорядков начали грабить отделения банков и магазины, поджигать автомобили и вступать в противостояние со стражами порядка.
В Швейцарии 2 июля десятки человек вышли на акцию протеста после начала беспорядков во Франции, передает «Радиоточка НСН».
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