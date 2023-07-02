Шольц оценил риск беспорядков в Германии после Франции

По его мнению, сравнивать ситуацию в Германии и Франции некорректно. Нет никаких признаков, что беспорядки повторятся в ФРГ, считает Шольц.

Протесты во Франции вспыхнули после убийства 17-летнего подростка полицейскими в пригороде Парижа. Участники беспорядков начали грабить отделения банков и магазины, поджигать автомобили и вступать в противостояние со стражами порядка.

В Швейцарии 2 июля десятки человек вышли на акцию протеста после начала беспорядков во Франции, передает «Радиоточка НСН».

