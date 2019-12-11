Во Франции решили повысить пенсионный возраст

Французское правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом представило ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Согласно представленному премьером плану, это произойдёт в 2027 году.

Отмечается, что реформа будет распространяться на тех, кто начнёт работать в 2022 году и не коснётся граждан, которые родились раньше 1975 года.

Добавим, сейчас жители Франции выходят на пенсию в 62 года. Премьер-министр пообещал, что реформа позволит работавшим всю жизнь людям получать пенсию в размере как минимум 1000 евро. Между тем, планы властей по увеличению пенсионного возраста спровоцировали волну протестов по всей стране. На улицы вышло около 800 тысяч человек.