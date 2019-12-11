Во Франции решили повысить пенсионный возраст
Французское правительство во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом представило ряд основных положений пенсионной реформы, включая повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. Согласно представленному премьером плану, это произойдёт в 2027 году.
Отмечается, что реформа будет распространяться на тех, кто начнёт работать в 2022 году и не коснётся граждан, которые родились раньше 1975 года.
Добавим, сейчас жители Франции выходят на пенсию в 62 года. Премьер-министр пообещал, что реформа позволит работавшим всю жизнь людям получать пенсию в размере как минимум 1000 евро. Между тем, планы властей по увеличению пенсионного возраста спровоцировали волну протестов по всей стране. На улицы вышло около 800 тысяч человек.
Между тем, ранее НСН писала, что в Кремле не сформулировали мнения относительно идеи вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальнего Востока. С таким комментарием по поводу данной инициативы выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее стало известно, что в Госдуме считают возможным вернуть дореформенный возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа в качестве меры по снижению оттока населения. Такое предложение выдвинул глава комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Согласно закону, подписанному президентом России, пенсионный возраст для женщин увеличен с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. Процесс повышение разделён на несколько этапов, полностью он должен завершиться в 2028 году.
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