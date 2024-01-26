Во Франции протестующие фермеры заблокировали дороги вокруг Парижа

Аграрии назвали свою акцию «Операцией «Улитка». Они двигаются на предельно малых скоростях и фактически перекрывают магистрали, создавая огромные пробки на подъездах к французской столице.

По информации телеканала, парализовано движение на трассах A1 и А16 к северу от Парижа, A13 на западе, A6 на южном направлении, А5 к юго-востоку от города и A10 и А11 на юго-западе. Пробки растянулись на несколько десятков километров.

Фермеры недовольны мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Накануне они перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, передает «Радиоточка НСН».

