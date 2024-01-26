Во Франции протестующие фермеры заблокировали дороги вокруг Парижа
Вышедшие на акцию протеста французские фермеры перекрывают дороги вокруг Парижа, сообщил телеканал BFMTV.
Аграрии назвали свою акцию «Операцией «Улитка». Они двигаются на предельно малых скоростях и фактически перекрывают магистрали, создавая огромные пробки на подъездах к французской столице.
По информации телеканала, парализовано движение на трассах A1 и А16 к северу от Парижа, A13 на западе, A6 на южном направлении, А5 к юго-востоку от города и A10 и А11 на юго-западе. Пробки растянулись на несколько десятков километров.
Фермеры недовольны мерами правительства в регулировании аграрного сектора. Накануне они перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш, передает «Радиоточка НСН».
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