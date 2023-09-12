Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения

Регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple, передает AFP.

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В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0.

Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.

Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15. Гаджет доступен в пяти цветах: белый, черный, желтый, розовый и светло-зеленый, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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