Во Франции приостановят продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения
Регулирующие органы Франции предписали приостановить продажи смартфонов iPhone 12 американской компании Apple, передает AFP.
В публикации говорится, что причиной приостановки продаж стало слишком сильное электромагнитное излучение - 5,74 ватта на килограмм. Допустимым считается показатель 4,0.
Регулирующие органы призвали Apple устранить проблему в кратчайшие сроки. В противном случае смартфоны придется отозвать.
Apple 12 сентября представила линейку смартфонов iPhone 15. Гаджет доступен в пяти цветах: белый, черный, желтый, розовый и светло-зеленый, сообщает «Радиоточка НСН».
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