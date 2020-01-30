Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
30 января 202023:41
Шестой случай инфицирования коронавирусом подтвержден во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пишет агентство, заражения шестого человека в стране подтвердили в Генеральной дирекции здравоохранения страны.
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