Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом

Между небом и землей оказались пассажиры круизного лайнера в итальянском порту из-за коронавируса Мэр Чивитавеккьи отказался пускать пассажиров судна в город На борту блокированного лайнера находятся по меньшей мере 67 россиян – данные посольства РФ На Филиппинах не пустили в порт лайнер из Гонконга