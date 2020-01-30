Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом

30 января 202023:41

Шестой случай инфицирования коронавирусом подтвержден во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Как пишет агентство, заражения шестого человека в стране подтвердили в Генеральной дирекции здравоохранения страны.

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ФОТО: РИА Новости/Ирина Калашникова
ТЕГИ:ФранцияВирус