Во Франции одобрили применение вакцины Moderna для детей старше 12 лет
Во Франции одобрено применение вакцины Moderna против коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее решение было принято Министерством здравоохранения страны. Таким образом, вакцина американского производства теперь доступна для детей в возрасте от 12 до 17 лет.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вакцинацию подростков в России можно начать до официального завершения клинических испытаний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru