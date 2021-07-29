Во Франции одобрили применение вакцины Moderna для детей старше 12 лет

Во Франции одобрено применение вакцины Moderna против коронавируса для детей старше 12 лет. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее решение было принято Министерством здравоохранения страны. Таким образом, вакцина американского производства теперь доступна для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что вакцинацию подростков в России можно начать до официального завершения клинических испытаний.

