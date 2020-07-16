Во Франции назвали главный признак тяжелой формы COVID-19
Ученые из Франции выявили главный признак, который фиксируется у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Исследование ученых было опубликовано в журнале Science.
Отмечается, что в ходе исследования специалисты проанализировали биоматериалы 50 пациентов с коронавирусом, развившемся до тяжелой формы. Они пришли к выводу, что всех пациентов объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.
В связи с этим ученые заявили, что интерферон, который выделяется организмом для борьбы с инфекцией, может играть значимую роль в выздоровлении пациентов.
По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражений коронавирусом. Летальных исходов более 579 тысяч.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru