Во Франции назвали главный признак тяжелой формы COVID-19

Ученые из Франции выявили главный признак, который фиксируется у пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследование ученых было опубликовано в журнале Science.

Отмечается, что в ходе исследования специалисты проанализировали биоматериалы 50 пациентов с коронавирусом, развившемся до тяжелой формы. Они пришли к выводу, что всех пациентов объединяет дефицит интерферона и усиленное воспаление.

В связи с этим ученые заявили, что интерферон, который выделяется организмом для борьбы с инфекцией, может играть значимую роль в выздоровлении пациентов.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 13,3 миллиона случаев заражений коронавирусом. Летальных исходов более 579 тысяч.

