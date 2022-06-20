Во Франции назвала ситуацию после выборов в парламент «угрозой стране»

Ситуация после выборов в Национальное собрание Франции представляет «угрозу стране», сообщила премьер-министр страны Элизабет Борн.

Макрону и Ле Пен предрекли «политическое сожительство» после парламентских выборов

«Эта ситуация представляет угрозу для нашей страны с учетом вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать это голосование и сделать из него выводы», — сказала премьер.

Коалиция французского лидера Эммануэля Макрона «Вместе!» набрала 36,06 процента голосов. Таковы данные после обработки более 70 процентов бюллетеней. Левый «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона получил 27,08 процента, партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» — 21,57 процента.

Как заявила Меланшон, предварительные результаты выборов говорят о провале политики президента Макрона.

Ранее экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предупредила сограждан о катастрофических последствиях санкций ЕС против российской нефтяной отрасли.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:Марин Ле ПенЭммануэль МакронФранция
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