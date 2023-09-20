Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15
20 сентября 202316:13
Сотрудники магазинов продукции Apple во Франции объявили забастовку на старте продаж новой модоели iPhone 15, передает радиостанция Franceinfo.
Уточняется, что рабочие требуют повышение зарплат на 7%, руководство согласно увеличить довольствие лишь на 4,5%.
Забастовки пройдут 22 и 23 сентября. Профсоюзы планируют бойкотировать работу до двух часов, а также устроить манифестацию около бутика Apple в Париже.
Ранее блогер Wylsacom в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил iPhone 15 с предшественниками.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru