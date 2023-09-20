Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15

Сотрудники магазинов продукции Apple во Франции объявили забастовку на старте продаж новой модоели iPhone 15, передает радиостанция Franceinfo.

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Уточняется, что рабочие требуют повышение зарплат на 7%, руководство согласно увеличить довольствие лишь на 4,5%.

Забастовки пройдут 22 и 23 сентября. Профсоюзы планируют бойкотировать работу до двух часов, а также устроить манифестацию около бутика Apple в Париже.

Ранее блогер Wylsacom в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил iPhone 15 с предшественниками.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Белицкий
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