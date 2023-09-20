Во Франции магазины Apple объявили забастовку в день выхода iPhone 15

Уточняется, что рабочие требуют повышение зарплат на 7%, руководство согласно увеличить довольствие лишь на 4,5%.

Забастовки пройдут 22 и 23 сентября. Профсоюзы планируют бойкотировать работу до двух часов, а также устроить манифестацию около бутика Apple в Париже.

Ранее блогер Wylsacom в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сравнил iPhone 15 с предшественниками.

