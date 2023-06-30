Во Франции из-за массовых беспорядков развернут бронетехнику
Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что из-за массовых беспорядков в стране будут развёрнуты около 20 бронетранспортеров национальной жандармерии, сообщает телеканал BFM.
Отмечается, что для подавления беспорядков будут использованы, в том числе, новейшие многоцелевые машины Centaure.
По данным издания Le Parisien ранее стражи порядка использовали бронетехнику элитного подразделения национальной полиции RAID.
Массовые беспорядки во Франции начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять их требования.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон досрочно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе из-за беспорядков в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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