Во Франции из-за массовых беспорядков развернут бронетехнику

Премьер-министр Франции Элизабет Борн объявила, что из-за массовых беспорядков в стране будут развёрнуты около 20 бронетранспортеров национальной жандармерии, сообщает телеканал BFM.

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Отмечается, что для подавления беспорядков будут использованы, в том числе, новейшие многоцелевые машины Centaure.

По данным издания Le Parisien ранее стражи порядка использовали бронетехнику элитного подразделения национальной полиции RAID.

Массовые беспорядки во Франции начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять их требования.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон досрочно покинул саммит Евросоюза в Брюсселе из-за беспорядков в стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:ПроисшествиеФранцияБеспорядки

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