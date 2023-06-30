Макрон: призывающих к беспорядкам во Франции найдут по соцсетям
Зачинщиков беспорядков во Франции определят по соцсетям. Об этом заявил глава Пятой республики Эммануэль Макрон на заседании оперативного штаба по борьбе с беспорядками, трансляция которого велась в Twitter.
По его словам, французские спецслужбы уже установили ресурсы, с которых призывают к насилию. Французский президент подчеркнул, что треть задержанных полицией на акциях протеста — это подростки.
«Таким образом, они переносят сюжеты видеоигр на улицы, которыми они отравлены», - отметил Макрон.
Он пообещал уже в ближайшие часы заблокировать наиболее провокационные платформы и группы в соцсетях, которые угрожают общественному порядку в стране.
Ранее стало известно, что Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Макрон: призывающих к беспорядкам во Франции найдут по соцсетям
- Болельщики признали гол Месси лучшим в Лиге чемпионов сезона-2022/23
- Моравецкий: Польша намерена разместить у себя американское ядерное оружие
- «Ужасно сложно»: Шольц оценил возможное изъятие замороженных активов России
- Путин провел телефонный разговор с премьером Индии
- Страны ЕС не смогли согласовать план по миграционной политике
- Россияне задолжали по ипотеке рекордные 15 трлн рублей
- Военнослужащим с октября повысят зарплату на 10,5%
- Курс евро превысил 97 рублей впервые с 29 марта 2022 года
- Залужный заявил, что его «бесят» слова о медленных темпах контрнаступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru