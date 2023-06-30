Макрон: призывающих к беспорядкам во Франции найдут по соцсетям

По его словам, французские спецслужбы уже установили ресурсы, с которых призывают к насилию. Французский президент подчеркнул, что треть задержанных полицией на акциях протеста — это подростки.

«Таким образом, они переносят сюжеты видеоигр на улицы, которыми они отравлены», - отметил Макрон.

Он пообещал уже в ближайшие часы заблокировать наиболее провокационные платформы и группы в соцсетях, которые угрожают общественному порядку в стране.

Ранее стало известно, что Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

