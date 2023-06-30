Макрон: призывающих к беспорядкам во Франции найдут по соцсетям

Зачинщиков беспорядков во Франции определят по соцсетям. Об этом заявил глава Пятой республики Эммануэль Макрон на заседании оперативного штаба по борьбе с беспорядками, трансляция которого велась в Twitter.

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По его словам, французские спецслужбы уже установили ресурсы, с которых призывают к насилию. Французский президент подчеркнул, что треть задержанных полицией на акциях протеста — это подростки.

«Таким образом, они переносят сюжеты видеоигр на улицы, которыми они отравлены», - отметил Макрон.

Он пообещал уже в ближайшие часы заблокировать наиболее провокационные платформы и группы в соцсетях, которые угрожают общественному порядку в стране.

Ранее стало известно, что Макрон досрочно покинул саммит в Брюсселе из-за беспорядков во Франции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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