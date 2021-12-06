Во Франции из-за коронавируса закроют ночные клубы
Власти Франции приняли решение закрыть ночные клубы на ближайшие четыре недели в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как объявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, в стране также рассматривается возможность введения локдауна. Решение о закрытии клубов вступает в силу с пятницы 10 декабря.
Кастекс также напомнил, что с 15 декабря в стране смогут привиться дети с 5 до 11 лет.
По данным Минздрава Франции, в стране к настоящему моменту зафиксировано 25 случаев нового штамма «омикрон».
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