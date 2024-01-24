Во Франции фермеры перекрыли подъезд к порту Кале

Во Франции фермеры, недовольные мерами правительства в регулировании аграрного сектора, перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш для грузового транспорта, передает телеканал BFMTV.

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Протесты французских аграриев нарастают. Они блокируют движение на ключевых магистралях страны, перекрывая их тракторами и кучами навоза. Кроме того, они забрасывают мусором здания ряда префектур.

Фермеры требуют остановить политику французского правительства, делающую продукцию сельхозпроизводителей Франции неконкурентоспособной на европейском рынке. В частности, отметить меры по защите экологии, снизить стоимость на дизельное топливо, а также запретить импорт сельскохозяйственной продукции из-за рубежа.

Ранее в Париже состоялась акция в поддержку Донбасса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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