Во Франции фермеры перекрыли подъезд к порту Кале
Во Франции фермеры, недовольные мерами правительства в регулировании аграрного сектора, перекрыли подъезд к переправе через пролив Ла-Манш для грузового транспорта, передает телеканал BFMTV.
Протесты французских аграриев нарастают. Они блокируют движение на ключевых магистралях страны, перекрывая их тракторами и кучами навоза. Кроме того, они забрасывают мусором здания ряда префектур.
Фермеры требуют остановить политику французского правительства, делающую продукцию сельхозпроизводителей Франции неконкурентоспособной на европейском рынке. В частности, отметить меры по защите экологии, снизить стоимость на дизельное топливо, а также запретить импорт сельскохозяйственной продукции из-за рубежа.
Ранее в Париже состоялась акция в поддержку Донбасса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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