Во Франции число жертв коронавируса превысило 4 тыс. человек

Генеральная дирекция здравоохранения Франции проинформировала об увеличении числа жертв коронавируса на 509 человек за прошедшие сутки. Об этом сообщает РИА Новости.

Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, составило 4032.

Отмечается, что в стране на данным момент свыше 24 тысяч человек находятся в больницах, из которых около 6 тысяч в тяжелом состоянии. По данным ведомства, 80 заболевших в тяжелом состоянии являются молодыми людьми до 30 лет.

Режим изоляции во Франции продлен до 15 апреля. В стране не работают места общественного питания, кинотеатры, непродовольственные магазины.

