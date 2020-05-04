Во Франции число жертв коронавируса превысило 25 тысяч
Более 25 тысяч человек с положительным результатом теста на коронавирус скончались во Франции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.
По данным ведомства, с 1 марта текущего года зафиксирован 25 201 летальный исход среди пациентов с COVID-19, в частности 306 человек скончались за минувшие сутки. Уточняется, что 15826 пациентов умерли в больницах, а 9375 – в домах престарелых.
В больницах на данный момент проходят лечение еще более 25 тысяч человек с COVID-19, из которых в реанимации 3,6 тысяч. Более 51 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц, не считая тех, кто проходил лечение дома.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
145 тыс.+10 581 / сут.
Умерли
1 356+76 / сут.
Выздоровели
18 095+1 456 / сут.
- Экономист заявил, что правительство не спасет малый бизнес
- Чехия с 11 мая возобновит международные автобусные и ж/д перевозки
- Лига защиты врачей назвала причины массового увольнения медиков Калининградской области
- В Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды
- Эксперт: Коронавирус может быть мультисистемным заболеванием и затрагивать все органы и ткани
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru