Во Франции число жертв коронавируса превысило 25 тысяч

По данным ведомства, с 1 марта текущего года зафиксирован 25 201 летальный исход среди пациентов с COVID-19, в частности 306 человек скончались за минувшие сутки. Уточняется, что 15826 пациентов умерли в больницах, а 9375 – в домах престарелых.

В больницах на данный момент проходят лечение еще более 25 тысяч человек с COVID-19, из которых в реанимации 3,6 тысяч. Более 51 тысячи человек вылечились и выписаны из больниц, не считая тех, кто проходил лечение дома.



