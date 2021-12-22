Во Франции число заражений COVID приблизилось к рекордным за всю пандемию
Во Франции за минувшие сутки обнаружено свыше 84,2 тысяч заражений коронавирусом, что близко к рекордным показателям за всю пандемию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.
Рекордным показателем для страны является суточный прирост в почти 87 тысяч, который был зафиксирован в ноябре прошлого года.
Уточняется, что число заразившихся выросло на 28% по сравнению с предыдущей неделей. По данным властей, ревакцинация в стране прошли на данный момент прошли более 21,2 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru