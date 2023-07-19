Во Франции более тысячи человек получили тюремные сроки за участие в беспорядках
Министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти в интервью телеканалу RTL заявил, что по факту произошедших в стране беспорядков было вынесено 1278 судебных решений.
Он уточнил, что к лишению свободы приговорили 1056 человек, реальные сроки, в среднем 8,2 месяца тюрьмы, получили 742 человека.
«600 человек уже были направлены в места лишения свободы», — указал министр, добавив, что в ближайшее время начнутся судебные процессы в отношении родителей участвовавших в погромах подростков.
Массовые беспорядки во Франции начались после того, как в пригороде Парижа Нантере полицейские застрелили 17-летнего подростка, который якобы отказался выполнять их требования, сообщает RT.
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