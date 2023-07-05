В МВД Франции заявили о прекращении беспорядков на всей территории страны

Глава МИД Франции Жеральд Дарманен заявил, что беспорядки прекратились на всей территории страны.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Полойко
ТЕГИ:МВДПротестыБеспорядкиФранция

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