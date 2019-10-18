Во Франции арестовали планировавшего атаку «в стиле 11 сентября» террориста

Полиция Франции арестовала 30-летнего французского гражданина, который подозревается в организации теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что арестованный мужчина, вдохновившись терактом «11 сентября», планировал совершить теракт, угнав самолет.

По данным МВД Франции, этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции с 2013 года.