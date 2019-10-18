Во Франции арестовали планировавшего атаку «в стиле 11 сентября» террориста
Полиция Франции арестовала 30-летнего французского гражданина, который подозревается в организации теракта в стиле атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что арестованный мужчина, вдохновившись терактом «11 сентября», планировал совершить теракт, угнав самолет.
По данным МВД Франции, этот арест стал 60-м предотвращенным терактом во Франции с 2013 года.
11 сентября 2001-го года, в США произошел самый страшный теракт в истории. Террористы из группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, ее деятельность запрещена во многих странах, в том числе в России) захватили четыре гражданских пассажирских самолета. Первый из угнанных лайнеров врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, второй — в южную. Это вызвало пожар и обрушение небоскребов. Еще один самолет протаранил здание Пентагона, а четвертый, пассажиры и экипаж которого пытались оказать террористам сопротивление, упал вблизи Питтсбурга в штате Пенсильвания. Всего жертвами атак террористов стали почти 3 тысячи человек, включая пассажиров и экипажи угнанных лайнеров, еще несколько тысяч пострадали.
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