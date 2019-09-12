Трамп разгневал американцев в годовщину трагедии 11 сентября

В 18-ую годовщину терактов 11 сентября президент США Дональд Трамп решил пожаловаться на своей странице в Twitter на нелестное освещение его персоны в СМИ и соцопросы избирателей.

«В гипотетическом опросе, проведенном одним из худших из них - Amazon Washington Post и ABC, который предсказал, что я проиграю Кривой Хиллари (Клинтон – прим. НСН) 15 очков (как это получилось?), Сонный Джо (Байден – прим. НСН), Покахонтас (Элизабет Уоррен – прим. НСН) и практически все другие победили бы меня на всеобщих выборах. Это фальшивый подавляющий опрос, предназначенный для поднятия рейтинга своих демократических партнеров. Я еще даже не запустил кампанию и постоянно борюсь с фейковыми новостями, такими как Россия, Россия, Россия. Посмотриьн на Северную Каролину прошлой ночью. Дэн Бишоп, сильно проигрывал в опросах, ВЫИГРЫВАЕТ. Проще, чем в 2016 году!», — цитирует спецкор НСН публикацию Трампа в Twitter.