Трамп разгневал американцев в годовщину трагедии 11 сентября

12 сентября07:26
Алена Якушова

Президент США пожаловался в Twitter на «фейковые СМИ» и разозлил своих подписчиков. Подробнее в материале НСН.

В 18-ую годовщину терактов 11 сентября президент США Дональд Трамп решил пожаловаться на своей странице в Twitter на нелестное освещение его персоны в СМИ и соцопросы избирателей.

«В гипотетическом опросе, проведенном одним из худших из них - Amazon Washington Post и ABC, который предсказал, что я проиграю Кривой Хиллари (Клинтон – прим. НСН) 15 очков (как это получилось?), Сонный Джо (Байден – прим. НСН), Покахонтас (Элизабет Уоррен – прим. НСН) и практически все другие победили бы меня на всеобщих выборах. Это фальшивый подавляющий опрос, предназначенный для поднятия рейтинга своих демократических партнеров. Я еще даже не запустил кампанию и постоянно борюсь с фейковыми новостями, такими как Россия, Россия, Россия. Посмотриьн на Северную Каролину прошлой ночью. Дэн Бишоп, сильно проигрывал в опросах, ВЫИГРЫВАЕТ. Проще, чем в 2016 году!», — цитирует спецкор НСН публикацию Трампа в Twitter.

Пользователям сети однако не понравилось, что в такой день, как 11 сентября, глава Белого дома атаковал своих соперников в президентской гонке 2020 года.

«На дворе 11 сентября, а вы беситесь в твитах из-за опросов? Вы отвратительны, Трамп», — написал один юзер, а еще одна пользователь соцсети попросила президента «хотя бы один день» не делать этого.

Не все пользователи отреагировали так спокойно, не обошлось и без нецензурной лексики. В то же время кто-то сопоставил твит Трампа с твитом его предшественника в Белом доме Барака Обамы, который напомнил своим читателям о «духе единства и единения».

Стоит отметить, что высказывания Дональда Трампа по поводу трагедии 11 сентября и ранее ставили людей в недоумение. Подробнее об этом читайте в материале НСН.

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Дональд ТрампАмериканские СМИ11 Сентября