Трамп разгневал американцев в годовщину трагедии 11 сентября
Президент США пожаловался в Twitter на «фейковые СМИ» и разозлил своих подписчиков. Подробнее в материале НСН.
В 18-ую годовщину терактов 11 сентября президент США Дональд Трамп решил пожаловаться на своей странице в Twitter на нелестное освещение его персоны в СМИ и соцопросы избирателей.
«В гипотетическом опросе, проведенном одним из худших из них - Amazon Washington Post и ABC, который предсказал, что я проиграю Кривой Хиллари (Клинтон – прим. НСН) 15 очков (как это получилось?), Сонный Джо (Байден – прим. НСН), Покахонтас (Элизабет Уоррен – прим. НСН) и практически все другие победили бы меня на всеобщих выборах. Это фальшивый подавляющий опрос, предназначенный для поднятия рейтинга своих демократических партнеров. Я еще даже не запустил кампанию и постоянно борюсь с фейковыми новостями, такими как Россия, Россия, Россия. Посмотриьн на Северную Каролину прошлой ночью. Дэн Бишоп, сильно проигрывал в опросах, ВЫИГРЫВАЕТ. Проще, чем в 2016 году!», — цитирует спецкор НСН публикацию Трампа в Twitter.
....This is a phony suppression poll, meant to build up their Democrat partners. I haven’t even started campaigning yet, and am constantly fighting Fake News like Russia, Russia, Russia. Look at North Carolina last night. Dan Bishop, down big in the Polls, WINS. Easier than 2016!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 11, 2019
Пользователям сети однако не понравилось, что в такой день, как 11 сентября, глава Белого дома атаковал своих соперников в президентской гонке 2020 года.
«На дворе 11 сентября, а вы беситесь в твитах из-за опросов? Вы отвратительны, Трамп», — написал один юзер, а еще одна пользователь соцсети попросила президента «хотя бы один день» не делать этого.
Не все пользователи отреагировали так спокойно, не обошлось и без нецензурной лексики. В то же время кто-то сопоставил твит Трампа с твитом его предшественника в Белом доме Барака Обамы, который напомнил своим читателям о «духе единства и единения».
It’s the best he can do. The Republican Party is proud of the new levels of low he has reached with their support. pic.twitter.com/PlCqn2Cka5— Tony (@TonyinRealLife) September 11, 2019
Стоит отметить, что высказывания Дональда Трампа по поводу трагедии 11 сентября и ранее ставили людей в недоумение. Подробнее об этом читайте в материале НСН.
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