«Битва от имени всего мира»: Журналистка Оуэнс ответила на иск Макрона

Она назвала данное судебное дело «битвой от имени всего мира». По словам журналистки, назвать ее грубиянкой было дерзко со стороны супруги президента Франции, так как весь мир наблюдал за тем, как она ударила своего супруга в самолете. Журналистка также указала, что убеждена в том, что Брижит издевалась над ним еще в его школьные годы.

Оуэнс посетовала, что чета Макрон готова прилететь в американский Делавэр для участия в судебном процессе, однако не согласна позволить журналистам посетить Францию для проведения интервью с женой Макрона.

Макрон и его супруга подали в суд на Оуэнс за её слова о том, что первая леди якобы родилась мужчиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

